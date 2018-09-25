Atletico Madrid ve Monaco'dan 'hafta içi' mesaisi! iddaa'da öne çıkan...
Majör liglere ara yok! İspanya La Liga'da Atletico Madrid ve Fransa Ligue 1'de Monaco 'hafta içi' mesaisi yapıyor... Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihlerine göz atalım...
Atletico Madrid - Huesca
- LA Liga'ya bu sezon istediği gibi başlayamayan Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 2-0 kazanıp hafif bir kıpırdanma gerçekleştirdi.
- Santiago Arias dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Son 3 lig maçını kaybeden Serdar Gürler'li Huesca, son 2'sinde gol bile atamadı. Atletico Madrid'in 'Diego Godin & Jose Gimenez' duvarını nasıl geçecekler?
Monaco - Angers
- Monaco da Ligue 1'e istediği gibi başlayamadı.
- 6 maçı geride bıraktık ve sadece 1 galibiyetleri bulunuyor.
- Danijel Subasic'in sakatlığı sürerken, Angers karşısında Rony Lopes ve Stevan Jovetic'in de oynamayacağı açıklandı.
- Aralarındaki son 4 lig maçını kazanan Monaco, son 3'ünde gol de yemedi.
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