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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Atletico, Barcelona'nın şampiyonluğunu erteledi

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Atletico, Barcelona'nın şampiyonluğunu erteledi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 3-2 yenerek Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan etmesini erteledi.

Karşılaşmada ev sahibi Atletico Madrid'in gollerini Alvaro Morata (Dk. 8), Antoine Griezmann (Dk. 49) ve Angel Correa (Dk. 81), Valencia'nın gollerini ise Kevin Gameiro (Dk. 35) ve Dani Parejo (Dk. 77 - penaltıdan) attı.

Kaleye 25 metre uzaklıktan vuruşuyla Valencia ağlarını havalandırarak Atletico Madrid'e galibiyeti getiren Correa, yaklaşık 6 ay sonra La Liga'da gol attı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Atletico Madrid puanını 71'e çıkartırken, ligi ilk 4'te tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Valencia 52 puanla 5. sırada bulunuyor.

La Liga'da ikinci sırada yer alan Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı 9 olan lider Barcelona, 27 Nisan Cumartesi günü Nou Camp Stadı'nda oynayacağı Levante maçını kazanması halinde şampiyon olacak.

Bu sezon tüm kupalarda yoluna devam eden Barcelona, Kral Kupası'nda 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı final maçını oynayacak. Katalan takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1 ve 7 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak.

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