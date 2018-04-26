Atletico 10 kişi kök söktürdü!
UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelelerinin ilk ayak maçları iki karşılaşma ile tamamladı. Arsenal, evinde Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.
İspanyol temsilcisinde Sime Vrsaljko 10. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü. Hakeme yoğun itirazda bulunan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone tribüne gönderildi. 61. dakikada Lacazette'nin muhteşem kafa golüyle 1-0 öne geçmeyi başaran Arsene Wenger'in ekibi bu üstünlüğünü koruyamadı. Madrid temsilcisinde Koscielny'nin hatasını çok iyi değerlendiren Antoine Griezmann, eşitliği getiren golü kaydetti.
Atletico Madrid 80 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadeleyi büyük bir avantajla kapadı.
MARSİLYA ÇOK RAHAT
Diğer yarı final mücadelesi ise Marsilya ve Salzburg arasında oynandı. Fransızlar mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 15. dakikada Florian Thauvin ve 63'te Clinton N'Jie kaydetti.
İki maçın rövanşı da 3 Mayıs Perşembe Günü oynanacak.
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