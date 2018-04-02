Atilla, Ankaragücü'nden şikayetçi oldu
Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Taner Atilla, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticilerinden şikayetçi oldu.
Protokol tribününde rakip takım yöneticileri arasında çıkan gerginlikte yüzüne aldığı darbe ile yaralanan ve sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, tedavisinin ardından Kınıklı Polis Merkezi'ne gelerek Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Ankaragücü yöneticilerinden şikayetçi oldu
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