Atiker Konyaspor’dan ‘İzmir’ kutlaması

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı Atiker Konyaspor Kulübü tarafından hazırlanan görselle kutlandı. Kulübün resmi internet sayfasında yer alan görselde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman işgalinden kurtarılan İzmir’e girerek halkı selamladığı bir resim kullanıldı. Resimde, “İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun. 9 Eylül 1922” yazısı yer aldı.
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Ordusunun İzmir'e girişini konu alan ‘İzmir Marşı’ ile ilgili Atiker Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan’ın katıldığı bir toplantıda dile getirdiği, “Bugün Türkiye'de maalesef tüm statlar 'İzmir Marşı' söylüyor. Konya hariç" sözleri, tepki toplamıştı. Hakkında yürütülen ‘Bylock’ soruşturması kapsamında ifadesinin alındığı ortaya çıkması üzerine kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Şan’ın ayrılmasının ardından kulübün resmi sitesinden yapılan kutlama dikkat çekti.