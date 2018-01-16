Atiker Konyaspor turladı, Trabzonspor veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24’üncü dakikada Ömer Ali kaydederken, bordo-mavililerin tek golü 80’inci dakikada Rodallega’dan geldi. Konya’da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla kupaya veda etti. Atiker Konyaspor ise adını çeyrek finale yazdırdı.

GOL DAKİKALARI

24’üncü dakikada orta alandan ceza sahasına gönderilen uzun pasta Bourabia’nın kafayla indirdiği topu gelişine kaleye gönderdi, Esteban’ın altından geçen meşin yuvarlak Uğur’un son çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

80’inci dakikada ceza sahası içerisinde N’Doye’un şutunda kaleci Serkan’dan dönen topu iyi takip eden Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

MUSTAFA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Vedat’a yetişmeye çalışan Trabzonsporlu Mustafa Akbaş, koşu yaptığı sırada bir anda yerde kaldı. Acılar içerisinde yerde kalan Mustafa daha sonra oyuna devam edemedi ve sağ baldırı sarılı şekilde oyun alanını terk etti. Mustafa’nın yerine 15’inci dakikada oyuna sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet dahil oldu.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), İsmail Şencan (xx)

TRABZONSPOR: Esteban (x)- Pereira (xxx), Uğur (x), Hubocan (xx), Mustafa (x)(Dk.16 Kamil Ahmet xx)- Okay (xx), Kucka (x)(Dk.46 N’Doye xx)- Abdülkadir (xxx), Yusuf (x), Olcay (x)(Dk.65 Castillo x)- Rodallega (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xxx), Filipovic (xxx), Ferhat (xxx)- Ali Çamdalı (xxx), Moke (xxx)- Vedat (xx)(Dk.68 Musa x), Bourabia (xxx)(Dk.88 Fofona), Ömer Ali (xxx)(Dk.52 Yatabare x)- Milosevic (xxx)

GOLLER: Dk.24 Ömer Ali (Atiker Konyaspor) - Dk.80 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Ömer Ali, Ali Çamdalı, Skubic, Bourabia (Atiker Konyaspor)