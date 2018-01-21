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Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının VİP tribününde kavga

Konya'da oynanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında VİP tribününde çıkan gerginlikte, Trabzonsporlu yöneticilerinin yanında bulunan iki taraftar Atiker Konyaspor'un eski yöneticisi Mehmet Soylu'ya yumrukla saldırdı.

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Gözünden darbe alan Soylu, hastaneye kaldırıldı. Süper Lig'de mücadele eden Atiker Konyaspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında her iki takımın yöneticilerinin de bulunduğu tribünde gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Trabzonsporlu yöneticilerin yanında bulunan iki taraftar Atiker Konyaspor'un eski yöneticisi Mehmet Soylu'ya yumrukla saldırdı. Aldığı darbe sonucu gözünden yaralanan Soylu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soylunun beyin tomografisinin çekildiği öğrenildi. Soylu'ya saldıran iki kişi de gözaltına alındı.

Bu arada gerginlik sırasında kalp krizi geçiren Atiker Konyaspor taraftarı Şakir Aydın da hastaneye kaldırıldı.

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