Atiker Konyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligde yakın rakibiyle arasındaki puan farkını açmak isteyen Galatasaray, Atiker Konyaspor maçında bu şansını değerlendirmek isteyecek. Ev sahibi takım ise kendi evinde seyircisiz oynamanın zorluğuyla sahaya çıkacak. Peki, Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

ATİKER KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 14 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği mücadeleye Baki Tuncay Akın ve Serkan Ok yardımcılık yapacak.

TOLGA CİĞERCİ FORMA GİYEMEYECEK



Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Atiker Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye çalışacak.



Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci müsabakada forma giyemeyecek.



Geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Atiker Konyaspor 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı statta izleyemeyecek.



LİGDE 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



SERDAR AZİZ CEZA SINIRINDA



Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

33. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, bugün yapılacak maçla Süper Lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 32 lig maçından 25'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 66 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.



Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.



KONYASPOR 14 YILDIR GALİBİYETE HASRET



Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 21 maçtır yenemiyor.



Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 21 karşılaşmadan 17'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14 yıldır 3 puana ulaşamadı.



KONYA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 11-2 önde bulunuyor.



Konya'daki 16 lig maçında 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.



Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.



SON 10 MAÇ



Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)

2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0

2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0

2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4

Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0

2016-17 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1