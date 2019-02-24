Ateş hattı alevlendi! Ankaragücü'nden son dakika galibiyeti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAteş hattı alevlendi! Ankaragücü'nden son dakika galibiyeti...
GeriFutbol Ateş hattı alevlendi! Ankaragücü'nden son dakika galibiyeti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
24.02.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Ateş hattı alevlendi! Ankaragücü'nden son dakika galibiyeti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateş hattı alevlendi! Ankaragücü'nden son dakika galibiyeti...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Stat: Eryaman 

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan 

Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk. 75 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

BB Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 90 Kone), Obertan (Dk. 81 Sunu), Eduok (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Opseth 

Gol: Dk. 25 Boyd, Dk. 90+3 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 

Kırmızı kart: Dk. 73 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 

Sarı kartlar: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü) 

Maçtan önemli anlar...

19. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Sacko'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Sehic kontrol etti. 

25. dakikada başkent temsilcisi öne geçti. Orgill'in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 

29. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatladı.

47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth'in vuruşunda, Orgill'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1 

53. dakikada Sacko'nun ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Sehic kontrol etti. 

73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. 

90+3. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Moulin'in sol taraftan yaptığı ortada İlhan Parlak, topu kafayla ceza alanına çevirdi. Topla buluşan Orgill'in vuruşunda savunmada Egemen Korkmaz'a da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak filelere gitti: 2-1 

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

Ankaragücü'nde galibiyet golünü kaydeden Orgill, geçtiğimiz gün bu açıklamayı yapmıştı...

Jamaikalı futbolcunun Türkiye sevgisiMKE Ankaragücü'nün devre arasında Avusturya'nın Wolfsberger takımından kadrosuna kattığı Jamaikalı futbolcusu Dever Orgill, Türkiye'yi ülkesine benzettiğini söyledi.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için ise buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 154Beşiktaş - Fenerbahçe
    1
    MS1
    1,60
    14727kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Konyaspor - Kayserispor

"Galatasaray-Akhisarspor" maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu!

Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı