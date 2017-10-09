Atalan, üç ay sonra görevden alındı

ÜÇ ay önce takımın başına geçen Atalan, beklenen başarıyı gösteremeyince yönetim tarafından görevden alındı. İsmail Atalan’ın çalıştırdığı Bochum, bu sezon oynanan 9 karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik ve beş de yenilgi aldı. Bochum, ligde 10 puanla 13. sırada bulunuyor. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Atalan’la görüşüldüğü ve karşılıklı varılan fikir birliğinden sonra yolların ayrıldığını belirtti. Atalan’dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak U19 takımının antrenörü getirildi.