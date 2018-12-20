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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
20.12.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

At Yarışları'na yeni düzen! İkramiye sistemi değişti...

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At Yarışları'na yeni düzen! İkramiye sistemi değişti...

Tarım ve Orman Bakanlığı At Yarışları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık at sahiplerine de prim verilecek. Sahibi ölen at yarışlara ara vermeyecek. Yarışacak atların aksesuarları at sahibinin forma renkleriyle aynı olacak. 

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, dereceye giren atların sahipleri de artık pirim alacak. At sahibinin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından mal 0varlığının belirlenmesi hususunda açılan tereke davasında ilgili kişinin üzerine kayıtlı olan atlara ilişkin mahkemece atanan tereke temsilcisinin, yetki belgesi ile tayin ettiği kişi adına koşmaya devam edecek.

İKRAMİYE ORANLARI
Koşularda dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin yüzde 100’ünü, doğduğu yıl içinde Türkiye’ye getirilen ve sonrasında ithal işlemleri tamamlanan atlar ise yüzde 75’ini alacaklar. Ancak doğduğu yıl içerisinde ithal edilen atlar, katıldıkları orta vadeli uluslararası koşularda o koşu için konulan ikramiyenin yüzde 100’ünü alacaklar. Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan Arap ve İngiliz atları ve Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen safkan Arap ve İngiliz atları da koştukları koşularda konulan ikramiyelerin yüzde 100’ünü alacaklar.

ÖZEL ANLAŞMA KOŞULLARI
Koşularda dereceye giren atların jokeylerinden; koşuyu, birinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin yüzde 10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin yüzde 7’sini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ile eğer üzerine ikramiye konulmuşsa beşinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin yüzde 5’ini, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı primlerin yüzde 50’sini alacak. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerli olacak. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı yüzde 5’ten az olmayacak.

YENİ KURALLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı “At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yayınladı. Buna göre Plase, “en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahis” olarak tanımlandı. Devir durumunda, birinci, ikinci veya üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı üçlü bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son üçlü bahis olması durumunda ise dağıtılacak tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk üçlü bahis oyununa devredecek. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son üçlü bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise kazananlar hissesi sırasız bilenler arasında paylaştırılacak. Sırasız bilen de yok ise kombinesinde o koşuda birinci ve ikinci gelen atları sırasıyla, yoksa sırasız bilenlere dağıtılacak. Bu kombinasyonlarda da bilen çıkmadığı takdirde koşuda birinci gelen atı bilenlere dağıtılacak.

Yarışı kazandı, sakatlandı ve uyutuldu!Çarşamba günü Bursa’da start aldığı Şartlı-5 mücadeleyi kazanan Mete Albayrak’a ait Wind Runner isimli safkan, yarışın bitiminden 100 metre sonra beklenmedik bir şekilde ön sağ ayağının kırılması sonucu yaşamını yitirdi. Kaynak: yarisdergisi.com ve tjk.org.tr
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