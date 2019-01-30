Asya Kupası'na Katar damgası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAsya Kupası'na Katar damgası!
GeriFutbol Asya Kupası'na Katar damgası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
30.01.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Asya Kupası'na Katar damgası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya Kupası'na Katar damgası!

2019 Asya Kupası'nda finale çıkan Katar Milli Futbol Takımı, turnuvada sergilediği performansla dikkati çekiyor.

İspanyol teknik direktör Felix Sanchez yönetimindeki Katar, Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan Katar Milli Takımı, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuzey Kore ile mücadele etti. Grupta Lübnan ile Suudi Arabistan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 mağlup eden Katar, 3'te 3 yaptı ve lider olarak son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Irak karşısında, çeyrek finalde de Güney Kore önünde 1-0 galip gelen Felix Sanchez'in öğrencileri, yarı finalde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

- Gol yemeden finalde

Katar Milli Takımı, 2019 Asya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı 6 maçta da kalesini gole kapattı.

Ülkesinin El-Sadd takımında forma giyen Saad Abdulla Al Sheeb'in kalesini koruduğu Katar, bu alanda Asya Kupası rekorunu da kırdı.

Katar, kupa tarihinde bir turnuvanın ilk 6 maçında gol yemeyen ilk takım oldu.

- Almoez Ali gol rekorunu egale etti

Katar'ın El-Duhail ekibinde görev yapan Almoez Ali, bir turnuvada en çok gol atan futbolcu olma rekorunu egale etti.

Takımının finale yükselmesinde önemli rol oynayan 22 yaşındaki forvet Almoez Ali, çıktığı 6 maçta 8 gol kaydetti.
Almoez Ali, İranlı Ali Daei'nin 1996'daki turnuvada attığı 8 gollük rekora ortak oldu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 490Barcelona - Sevilla
    3
    2,5Üst
    1,20
    6438kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Sanchez uzun süredir Katar'da çalışıyor

Katar Milli Takımı'nın 43 yaşındaki teknik direktörü Felix Sanchez, uzun süredir Katar'da görev yapıyor.

Sanchez, Barcelona'nın altyapısında çalıştıktan sonra 2006'da Katar'ın yolunu tuttu.

Katar'da 2006'dan itibaren bir futbol akademisinde görev alan genç teknik adam, 2013'te ülkenin 19 yaş altı milli takımının başına geçti.

2014'te 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan Katar, turnuva tarihindeki ilk şampiyonluğunu Sanchez yönetiminde elde etmiş oldu.

Daha sonra sırasıyla ülkenin 20 ve 23 yaş altı ekiplerini de çalıştıran Sanchez, 2017'de Uruguaylı Jorge Fossati'nin yerine Katar A Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Felix Sanchez, göreve geldikten yaklaşık 1,5 yıl sonra genç jenerasyonunu iyi tanıdığı Katar Milli Takımı'nı namağlup ve gol yemeden Asya Kupası'nda finale taşıdı.

Katar'da 13 yıldır görev alan Sanchez, kariyerinde ikinci kez Asya şampiyonluğu sevinci yaşamaya çalışacak.

- 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar

Asya Kupası'ndaki başarısıyla göze çarpan Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Futbola ilgiyi artırmak için adımlar atmaya devam eden Katar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı düzenleyecek.

İspanyol Xavi'nin yanı sıra bir dönem Türkiye'de forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder ve Kamerunlu Samuel Eto'o gibi önemli oyuncuların top koşturduğu, ayrıca El-Rayyan takımında Bülent Uygun'un teknik direktör olarak çalıştığı Katar, futbola yapılan yatırımların karşılığını almaya başladı.

- Final 1 Şubat'ta

Asya Kupası'nda Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi, 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Finalde Japonya 5'inci, Katar ise ilk şampiyonluğunu elde edebilmek için sahaya çıkacak. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (30.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sandro Wagner, Çin Süper Ligi'ne transfer oldu!

Göztepe'ye İstanbul yaramıyor

Asya Kupası'na Katar damgası!

Antalya, Beşiktaş startını verdi