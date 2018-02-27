Aslan'a final yolu gözüktü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAslan'a final yolu gözüktü
Spor Arena Aslan'a final yolu gözüktü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Akhisarspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Spor Arena
27.02.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Aslan'a final yolu gözüktü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'un konuğuydu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Akhisarspor 18. dakikada Seleznov'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 21. dakikada Ahmet Çalık ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, Galatasaray 88. dakikada Sinan Gümüş ile skoru belirledi: 2-1. Cimbom bu skorla final için avantajlı bir skor elde etti. İki takım arasındaki rövanş 17 Nisan salı günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinin ilk maçında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçı için avantaj elde etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda 19. dakikada 1-0 öne geçen Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Galatasaray 2 dakika sonra beraberliği yakaladı. İkinci yarının son bölümünde Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Galatasaray, müsabakayı 2-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ekibi belirleyecek müsabaka 17-18 veya 19 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

26
Maça damga vuran kare Japon selamı...
Maça damga vuran kare! Japon selamı...

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 57 Serginho), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik (Dk. 79 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 71 Paulo Henrique)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 82 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 58 Feghouli), Belhanda (Dk. 70 Linnes), Yasin Öztekin

Goller: Dk. 19 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 21 Ahmet Çalık, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mustafa Yumlu, Miguel Lopes (maç bitiminde) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 46 Sinan Gümüş

- Ahmet Çalık, Türkiye Kupası'nda ilk golünü attı

Galatasaray'ın beraberlik golünü kaydeden Ahmet Çalık, kariyerinde Türkiye Kupası'nda ilk golüne imza attı. Sarı-kırmızılı formayla 1 Mayıs 2017'deki Süper Lig maçında Bursaspor'a karşı 1 gol atan Ahmet Çalık'ın Süper Lig kariyerinde 5 golü bulunuyor.

- Sinan Gümüş kupada gollerini sürdürdü

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda bu maça kadar 5 golü bulunan Sinan Gümüş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımının galibiyet golüne imza attı. Sinan Gümüş kupada daha önce Sivas Belediyespor ve Bucaspor'a 2, Atiker Konyaspor'a ise 1 gol kaydetmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte ikinci yarının son bölümünde sakatlanan kaleci Muslera'nın tedavisi saha içinde yapıldı. Galatasaray teknik heyeti üçüncü oyuncu değişikliğini yapmadan önce kaleci Muslera'ya devam edip edemeyeceğini sordu. Muslera'nın devam edeceğini işaret etmesi üzerine Latovlevici'nin yerine Gomis oyuna dahil oldu.

- Seleznov'un golü yetmedi

Teleset Mobilya Akhisarspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Yevgen Seleznov, ara transfer döneminde dahil olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor'la 5. golüne ulaştı. Golcü futbolcu daha önce ligde 3, kupada ise 1 gol atmıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında uzatma bölümü eklemeyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazandığı köşe vuruşunun kullanılmasına izin vermedi. Buna tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına giderken hakem tarafından saha dışına yollandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 5. maçta ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı.

Okan Buruk tribüne gönderildi
Okan Buruk tribüne gönderildi

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sarı kırmızılı takımı yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu toplantısı olmasına karşın başkan Mustafa Cengiz, zorlu 90 dakikada takımına destek olmak adına Akhisar'a geldi ve protokoldeki yerini aldı

LATO 11’DE

Galatasaray’da İasmin Latovlevici, Türkiye Kupası’nda 11’deki yerini aldı. Yuto Nagatomo’nun gelmesiyle pabucu dama atılan Rumen oyuncu, Fatih Terim’in tercihleri arasında yer aldı. 14. Maçına çıkan Latovlevici, 4 müsabaka daha oynarsa sözleşmesi kontarındaki özel başarı maddesi gereğince otomatikman uzaycak.

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

GOMİS DİNLENDİRİLDİ

Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok’un sakatlanmasıyla forvette tek alternatif olarak kalan Gomis, dün akşam dinlendirildi. Terim, Eren'in 5 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvette Sinan Gümüş'e görev verdi. Sağ bekte ise Fatih Terim, 4 maçlık aranın ardından Mariano'ya ilk 11'de görev verdi. Belhanda'nın darbesi ile Bursaspor maçında gözü yırtılan Donk, kadroda yer alsa da Terim 11'de Tolga'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam sakatlıktan yeni çıkan Fernando'yu da riske atmadı. İmparator, savunmanın göbeğine Serdar Aziz’in yanına Ahmet Çalık’ı koydu. Maicon ise dinlendirildi. Cimbom’da Mariano 4 müsabaka sonra ilk 11’deki yerini aldı. Fatih Terim, uzun zamandır Martin Linnes ile müsabakalara başlamış ve zaman zaman bu tercihi eleştiri konusu olmuştu.

OKAN BURUK İLK KEZ TERİM’E KARŞI

Galatasaray’da 2000 yılının efsane kadrosunda yer alan Okan Buruk, büyük başarılar yaşadığı eski hocası Fatih Terim ve takım arkadaşları Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş'a ilk kez antrenör olarak rakip oldu. Fatih Terim, Galatasaray’ın stoperdeki ikilisini bozdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan’ın rakiplerini geçtikten sonra ceza yayının hemen sağından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ellerinde kaldı.

8. dakikada Soner’in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde kalabalığa rağmen göğsüyle topu önüne indiren Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Muğdat’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda dışarıya doğru yönelen topa altıpas çizgisinin hemen sağında gelişine vuran Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih’in yumrukla uzaklaştırmak istediği top önce savunmaya ardından yan kale direğine çarparak Ahmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov’dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner’in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Belhanda’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli’nin önünde kaldı. Feghouli’nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

73. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

87. dakikada Galatasaray atağında Gomis’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Selçuk’un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Burada kimse bizi yenemez çıkın bu maçı alın

6 yeni stat daha geliyor

Devler yara aldı

2000 G.Saraylı için son çağrı