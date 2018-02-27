Aslan'a final yolu gözüktü
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'un konuğuydu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Akhisarspor 18. dakikada Seleznov'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 21. dakikada Ahmet Çalık ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, Galatasaray 88. dakikada Sinan Gümüş ile skoru belirledi: 2-1. Cimbom bu skorla final için avantajlı bir skor elde etti. İki takım arasındaki rövanş 17 Nisan salı günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinin ilk maçında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçı için avantaj elde etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda 19. dakikada 1-0 öne geçen Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Galatasaray 2 dakika sonra beraberliği yakaladı. İkinci yarının son bölümünde Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Galatasaray, müsabakayı 2-1 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ekibi belirleyecek müsabaka 17-18 veya 19 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 57 Serginho), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik (Dk. 79 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 71 Paulo Henrique)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 82 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 58 Feghouli), Belhanda (Dk. 70 Linnes), Yasin Öztekin
Goller: Dk. 19 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 21 Ahmet Çalık, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 42 Mustafa Yumlu, Miguel Lopes (maç bitiminde) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 46 Sinan Gümüş
- Ahmet Çalık, Türkiye Kupası'nda ilk golünü attı
Galatasaray'ın beraberlik golünü kaydeden Ahmet Çalık, kariyerinde Türkiye Kupası'nda ilk golüne imza attı. Sarı-kırmızılı formayla 1 Mayıs 2017'deki Süper Lig maçında Bursaspor'a karşı 1 gol atan Ahmet Çalık'ın Süper Lig kariyerinde 5 golü bulunuyor.
- Sinan Gümüş kupada gollerini sürdürdü
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda bu maça kadar 5 golü bulunan Sinan Gümüş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımının galibiyet golüne imza attı. Sinan Gümüş kupada daha önce Sivas Belediyespor ve Bucaspor'a 2, Atiker Konyaspor'a ise 1 gol kaydetmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte ikinci yarının son bölümünde sakatlanan kaleci Muslera'nın tedavisi saha içinde yapıldı. Galatasaray teknik heyeti üçüncü oyuncu değişikliğini yapmadan önce kaleci Muslera'ya devam edip edemeyeceğini sordu. Muslera'nın devam edeceğini işaret etmesi üzerine Latovlevici'nin yerine Gomis oyuna dahil oldu.
- Seleznov'un golü yetmedi
Teleset Mobilya Akhisarspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Yevgen Seleznov, ara transfer döneminde dahil olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor'la 5. golüne ulaştı. Golcü futbolcu daha önce ligde 3, kupada ise 1 gol atmıştı.
Karşılaşmanın ilk yarısında uzatma bölümü eklemeyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazandığı köşe vuruşunun kullanılmasına izin vermedi. Buna tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına giderken hakem tarafından saha dışına yollandı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 5. maçta ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sarı kırmızılı takımı yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu toplantısı olmasına karşın başkan Mustafa Cengiz, zorlu 90 dakikada takımına destek olmak adına Akhisar'a geldi ve protokoldeki yerini aldı
LATO 11’DE
Galatasaray’da İasmin Latovlevici, Türkiye Kupası’nda 11’deki yerini aldı. Yuto Nagatomo’nun gelmesiyle pabucu dama atılan Rumen oyuncu, Fatih Terim’in tercihleri arasında yer aldı. 14. Maçına çıkan Latovlevici, 4 müsabaka daha oynarsa sözleşmesi kontarındaki özel başarı maddesi gereğince otomatikman uzaycak.
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GOMİS DİNLENDİRİLDİ
Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok’un sakatlanmasıyla forvette tek alternatif olarak kalan Gomis, dün akşam dinlendirildi. Terim, Eren'in 5 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvette Sinan Gümüş'e görev verdi. Sağ bekte ise Fatih Terim, 4 maçlık aranın ardından Mariano'ya ilk 11'de görev verdi. Belhanda'nın darbesi ile Bursaspor maçında gözü yırtılan Donk, kadroda yer alsa da Terim 11'de Tolga'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam sakatlıktan yeni çıkan Fernando'yu da riske atmadı. İmparator, savunmanın göbeğine Serdar Aziz’in yanına Ahmet Çalık’ı koydu. Maicon ise dinlendirildi. Cimbom’da Mariano 4 müsabaka sonra ilk 11’deki yerini aldı. Fatih Terim, uzun zamandır Martin Linnes ile müsabakalara başlamış ve zaman zaman bu tercihi eleştiri konusu olmuştu.
OKAN BURUK İLK KEZ TERİM’E KARŞI
Galatasaray’da 2000 yılının efsane kadrosunda yer alan Okan Buruk, büyük başarılar yaşadığı eski hocası Fatih Terim ve takım arkadaşları Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş'a ilk kez antrenör olarak rakip oldu. Fatih Terim, Galatasaray’ın stoperdeki ikilisini bozdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan’ın rakiplerini geçtikten sonra ceza yayının hemen sağından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ellerinde kaldı.
8. dakikada Soner’in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde kalabalığa rağmen göğsüyle topu önüne indiren Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Muğdat’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda dışarıya doğru yönelen topa altıpas çizgisinin hemen sağında gelişine vuran Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih’in yumrukla uzaklaştırmak istediği top önce savunmaya ardından yan kale direğine çarparak Ahmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov’dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner’in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Belhanda’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli’nin önünde kaldı. Feghouli’nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
73. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.
87. dakikada Galatasaray atağında Gomis’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
88. dakikada Selçuk’un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2
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