Okan Buruk tribüne gönderildi
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, koridordaki itirazlarından dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynana Akhisarspor - Galatasaray maçında ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Buruk, yoğun itirazlarından dolayı tribüne gönderildi. İlk yarıda verilen kararlardan memnun kalmayan sonra Akhisar cephesi hakem Uğurlu'ya yoğun itirazlarda bulunmuştu.
Okan Buruk ilk yarı düdüğü çaldıktan sonra itirazlarını soyunma odası koridorlarına taşındı. Tepkilerine koridorda da devam eden Buruk, Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.
Okan Buruk ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumunda oynanan maçta da atılmış ve tribüne gönderilmişti.
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