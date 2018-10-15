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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.10.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Askıda Ekmek Projesi’ne ’Futbol Turnuvası’ ile destek

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Askıda Ekmek Projesi’ne ’Futbol Turnuvası’ ile destek

SİVAS’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla enerjimizi paylaşarak çoğaltalım sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi, yeşil sahalara taşınıyor.

Ağustos 2017'de başlatılan, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktada uygulanan Askıda Ekmek Projesine destek veren hayırsever vatandaşların paylaştığı ekmek sayısı bugüne kadar 537 bini aştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek almayı hedefleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in girişimleriyle Sivas'ta Askıda Ekmek Futbol Turnuvası başlatıldı.

Sivas Valiliği başta olmak üzere ildeki birçok kamu kurumu ve özel kurumun yer aldığı turnuvanın fikstür çekilişi bugün yapılırken, toplantıda konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Askıda Ekmek Projesi ile hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden ekmeklerini bölüşüyor.

İhtiyaç sahipleri de kimseye minnet duymadan en temel ihtiyacı olan ekmeğini mahallesindeki fırından, bakkaldan alıp evine götürüyor. Şimdi daha çok insana ulaşabilmek için projemizi yeşil sahalara da taşıyoruz.

Ne mutlu ki bu projemizi kime anlatsak, kimden destek istesek yanımızda yer aldılar. 26 özel ve kamu kurumu çalışanları askıya daha çok ekmek bırakabilmek için sahalarda ter dökecek. Projemize destek veren, ekmeğini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

26 KURUMUN ÇALIŞANLARI TAKIMLARINI OLUŞTURDU

Sivasta kurumların büyük katılım gösterdiği Askıda Ekmek Futbol Turnuvasında, Sivas Valiliği, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü, CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Türk Telekom, ÇEDAŞ, Devlet Su İşleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Devlet Tiyatroları Sivas İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kredi Yurtlar Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, PTT, SGK İl Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Tapu Müdürlüğü, TÜDEMSAŞ, Organize Sanayi Bölgesi, E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Sivas Basını ve TCDD çalışanlarından oluşan 20'şer kişilik gruplar yarışacak. 8'er kişi olarak sahaya çıkacak her takım maç boyunca istediği sayıda oyuncu değişikliğine gidebilecek.

İLK 3 TAKIM İÇİN ASKIYA 8 BİN 500 EKMEK BIRAKILACAK

Fikstürün belirlenmesinin ardından ilk karşılaşma ise 22 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

45 gün sürecek turnuvalar Şampiyon Halı Sahada gerçekleştirilecek. Hafta içi 18:00-19:00 saatleri arasında her gün iki karşılaşma yapılırken maçları Futbol Federasyonunun görevlendirdiği profesyonel hakemler yönetecek.

Askıda Ekmek Turnuvasında ilk üçe giren takımlara kupa ve plaket hediye edilirken, CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından birinci takım için 5 bin, ikinci takım için 2 bin 500 ve üçüncü takım için ise bin ekmek askıya bırakılacak. Böylece turnuvada ilk üçe giren takımlar adına askıya bırakılan ekmek sayısı 8 bin 500'ü bulacak.

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