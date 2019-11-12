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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Asist kralı Kruse, Malatya maçına yetişecek

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Asist kralı Kruse, Malatya maçına yetişecek

Bir ayı aşkın süredir takımdan uzak olan ve bugün takımla çalışmalara başlaması beklenen Fenerbahçeli futbolcu, 24 Kasım’daki Yeni Malatyaspor maçına yetişecek.

Spor Arena / Süleyman ARAT - 14 Ekim’de Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman sırasında kasığında 2. derece yırtık oluşan Fenerbahçeli Max Kruse, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara dönecek. Sakatlığının ardından kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve bireysel performans antrenörü Fatih Yıldız’ın çabalarıyla, normalden daha kısa sürede iyileşen Alman futbolcunun bugün takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 4 MAÇTA FORMA GiYEMEDi Sarı lacivertli teknik heyet, milli takım arası olduğu için antrenmanda aşırı bir yükleme yapmadan Kruse’yi 24 Kasım’daki Malatya maçında oynatmayı planlıyor. Ligin ilk 7 haftasında yaptığı 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi olan Kruse, sakatlığı nedeniyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.

SADIK VE ALPER İZİNSİZ ÇALIŞTI

Fenerbahçe’de cuma günkü Kasımpaşa maçı sonrası futbolculara 3 gün izin verilirken, Sadık Çiftpınar ile Alper Potuk izin yapmadan Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde özel antrenör eşliğinde idman yapmayı sürdürdü.

Asist kralı Kruse, Malatya maçına yetişecek

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