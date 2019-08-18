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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.08.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Ashley Cole futbolu bıraktığını açıkladı!

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İngiliz futbolcu Ashley Cole, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak geçen sezon ülkesinin Derby County takımında forma giyen 38 yaşındaki Cole, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Hayatımda yeni bir adım atmak istiyorum. Bu adımın antrenörlük olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1999'da Arsenal'da başlayan ve sol bekte görev yapan Cole, daha sonra Crystal Palace, Chelsea, Roma, Los Angeles Galaxy, son olarak ise Derby County'de top koşturdu.

Oynadığı takımlarda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası, 3 Premier Lig, 7 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşayan Cole, İngiltere Milli Takımı'nda 107 kez forma giydi.

Ashley Cole futbolu bıraktığını açıkladı

Ashley Cole futbolu bıraktığını açıkladı

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