Asamoah'ın menajerinden transfer açıklaması! Yeni gelişme...
Galatasaray'ın uzun süredir transferi için yoğun çaba harcadığı ancak devre arasında da kadrosuna katamadığı Asamoah ile ilgili menajerinden yeni bir açıklama geldi.
Sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek Ganalı oyuncunun menajeri Federico Pastorello, İtalyan basınına konuştu.
Pastorello, yaptığı açıklamada, "Asamoah, Juventus'ta şu an oynamaya devam ediyor. Sezon sonu için net durum belli değil. 7-8 takımdan teklif var." ifadesini kullandı. (AJANSSPOR)
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