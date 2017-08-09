Asamoah transferinde son söz yengenin

Galatasaray'ın transferi için çaba gösterdiği Juventus oyuncusu Kwadwo Asamoah'a eş engeli çıktı. Ganalı oyuncunun karısı Abena'nın Torino'daki yaşamdan çok mutlu olduğu dile getirildi.
Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmesinde son söz sahibinin Abena Asamoah olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.
Juventus Teknik Direktörü Massimilano Allegri'nin çok sevdiği Asamoah, Alex Sandro'nun iyi performansı yüzünden ikinci adam olarak takımda yer alıyor.
Kwadwo Asamoah sarı-kırmızılılara gelmek istiyor. Galatasaray'ın Juventus'u ikna çalışmalarında olduğu biliniyor.