Arsenal'in iddaa oranı düşürüldü!
1-1'in rövanşında, Wanda Metropolitano'da finale çıkma savaşı! İlk olarak 4,30 açıklanan "Arsenal galibiyeti" oranı düşürüldü, işte detaylar...
- Juanfran sakat, Sime Vrsaljko cezalı.
- İç sahada oynadıkları son 12 resmi maçı kaybetmediler. (2 beraberlik)
- Pierre Aubameyang statü gereği yok.
- Alexandre Lacazette ilk 11'de başladığı son 13 Avrupa Ligi maçında 13 gole katkı verdi. (11 gol - 2 asist)
- İlk olarak 4,30 açıklanan "Arsenal galibiyeti" oranı, an itibariyle 4,00'e düşürülmüş durumda!
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