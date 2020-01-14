Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

Beşiktaş'ın getirildiği durumdan utanç duyduğunu belirten Tunay, "İstifa benim yüreğimdeki Beşiktaşlılık ateşini söndüremiyecektir. Ve her zaman yürekten desteğim bir taraftar olarak sürecektir" dedi.

Beşiktaş kongre üyeliğinden daha önce Siyah Beyaz Derneği kurucularından ve alt yapı sorumlularından Cem Çıkın da istifa etmişti.