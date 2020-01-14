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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

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Arkan Tunay Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

 Ankara Anadolu Beşiktaşlılar Derneği kurucularından Arkan Tunay, Beşiktaş Kulubü ile yaşadığı iletişimsizlik ve sorunlar nedeniyle 35 yıllık kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

 

Beşiktaş'ın getirildiği durumdan utanç duyduğunu belirten Tunay, "İstifa benim yüreğimdeki Beşiktaşlılık ateşini söndüremiyecektir. Ve her zaman yürekten desteğim bir taraftar olarak sürecektir" dedi.

Beşiktaş kongre üyeliğinden daha önce Siyah Beyaz Derneği kurucularından ve alt yapı sorumlularından Cem Çıkın da istifa etmişti.

 

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