Arjantin 2-2 Uruguay
Güney Amerika'nın iki futbol devi Uruguay ile Arjantin, bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk golü Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarezin pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
90+2'de sahneye Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi çıktı. Messi attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.
ARJANTİN URUGUAY MAÇI İDDAA YORUMUNDA CENGİZ İZMİTLİ BERABERLİK DEMİŞTİ
Arjantin ile Uruguay, hazırlık maçında, Tel Aviv'de karşı karşıya gelecek... Arjantin bir önceki hazırlık maçını, Brezilya karşısında 1-0 kazanıp moralli bir şekilde bu maça çıkıyor ama eğer maçın henüz başında Gabriel Jesus penaltı kaçırmasa, farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik... Uruguay da aynı gün Macaristan'ı Suarez ve Cavani önderliğinde 2-1 geçmeyi bilmişti... Muslera'nın yokluğunda ibre biraz Arjantin'e kaysa da, onlarda da Brezilya karşısında Agüero ve Dybala'nın kullanılmamış olması teraziyi dengeliyor. Sistemde "beraberlik" denenir.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle