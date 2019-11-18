Arjantin 2-2 Uruguay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArjantin 2-2 Uruguay
GeriFutbol Arjantin 2-2 Uruguay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.11.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Arjantin 2-2 Uruguay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arjantin 2-2 Uruguay

Güney Amerika'nın iki futbol devi Uruguay ile Arjantin, bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarezin pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

90+2'de sahneye Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi çıktı. Messi attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.

 

ARJANTİN URUGUAY MAÇI İDDAA YORUMUNDA CENGİZ İZMİTLİ BERABERLİK DEMİŞTİ

Arjantin ile Uruguay, hazırlık maçında, Tel Aviv'de karşı karşıya gelecek... Arjantin bir önceki hazırlık maçını, Brezilya karşısında 1-0 kazanıp moralli bir şekilde bu maça çıkıyor ama eğer maçın henüz başında Gabriel Jesus penaltı kaçırmasa, farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik... Uruguay da aynı gün Macaristan'ı Suarez ve Cavani önderliğinde 2-1 geçmeyi bilmişti... Muslera'nın yokluğunda ibre biraz Arjantin'e kaysa da, onlarda da Brezilya karşısında Agüero ve Dybala'nın kullanılmamış olması teraziyi dengeliyor. Sistemde "beraberlik" denenir.

 

Arjantin 2-2 Uruguay

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle