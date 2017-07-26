Arda Turan'ın milli takıma dönüş yolu açıldı

Fatih Terim'in milli takım görevinin sona ermesinin ardından gözler, ay-yıldızlı formayı bırakan Arda Turan'a çevrildi. Terim ile yaşadığı gerginliklerin ardından milli takımı bırakma kararı alan yıldız futbolcunun geri dönüş yolu açıldı.

Arda Turan'ın geri dönmesi konusundaki kararın yeni gelecek olan teknik direktöre bağlı olduğu belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de Fatih Terim ile arası açıktı.

BEĞENİSİ OLAY OLDU

Terim'in görevinden ayrılmasının ardından gözler Arda Turan'ın vereceği tepkiye çevrildi. Yıldız oyuncunun sosyal medyadan yaptığı bir beğeni ise dikkat çekti.

Turan, ünlü Türk Halk Müziği Ozanı Neşet Ertaş'ın şu sözlerini beğendi:

Can yakıp da kalp kırma

Senin de gül benzin solacak bir gün

Her canlının kalbi Allah'a bağlı,

Herkes ettiğini bulacak bir gün...

NELER OLMUŞTU?

EURO 2016'da Fatih Terim'le yaşadığı gerginlik sonrası milli takıma alınmayan daha sonrasında ise kamuoyundaki baskılar sebebiyle tekrar kadroya dahil edilen Arda Turan, son milli takım arasında gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı sorunun ardından milli kariyerini sonlandırmıştı.

Volkan Demirel ise Kazakistan ile 2014 yılında oynanan maçta kendisine edilen küfürlere dayanamamış ve maça çıkmamıştı. Bu olayın ardından Fatih Terim, Volkan Demirel'i bir daha milli takıma davet etmemişti.

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