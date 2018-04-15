Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına: "Canları sağ olsun"
Galatasaray taraftaralarının yoğun protestosu altında maç oynayan Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarlara cevap verdi. Galatasaray taraftarlarına seslenen tecrübeli futbolcu, "Canları sağ olsun. Allah kalbimdekileri biliyor ve gerçekler bir gün ortaya çıkar" açıklamasında bulundu.
Arda Turan maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
İyi bir mücadele oldu, temposu yüksek mücadele oldu .Galatasaray bizde iyi oynadı. Kısmen hak ettikleri galibiyet aldılar. İyi mücadele ettik, daha etkili olabilirdik. Şartlar bizim agresifliğimizi aldı Emre abiyle ikinci yarıda. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz , 5 maçı alıp yolumuza devam etmeye bakacağız. Biz futbolun doğrularını yapmaya bakacağız ve iyi sonuç almaya çalışacağız. Şu anda rakibimiz bizim önümüze geçti. Tek tek bakacağız maçları.
İçeride oynuyoruz. Bana geren durumu sorarsanız... Canları sağ olsun Sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bana destek veren Başakşehir ailesine gerekli hizmeti veririm. Biz işimiz yapmaya devam edeceğim, canları sağ olsun. Ben elimden gelen katkıyı tecrübemle yapmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sene gerçek Arda gibi oynamaya çalışacağım.
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