Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş'tan Hollanda'nın Williem II takımına kiralanan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesinin feshedildiği açıklandı...
Willem II kulübünün Fortuna Sittard'ı 3-2 yendiği maça yedek başlayan ve teknik patron Adrie Koster'in oyuna alma isteğini reddedince kadro dışı bırakılan Aras Özbiliz ile Hollanda ekibi arasındaki kiralık sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Kulüp, bu kararı resmi internet sitesinden duyurdu ve Aras'a kariyerinde başarılar diledi. Ermeni futbolcu, Beşiktaş'a geri dönecek.
2018-19 sezonu boyunca 17 resmi maçta forma şansı bulan Aras Özbiliz, 4 gole katkı yapmıştı. (2 gol - 2 asist)
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