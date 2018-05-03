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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
03.05.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Sakıb sezonu kapattı

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Antalyaspor'da Sakıb sezonu kapattı

Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Sakıb Aytaç'tan kötü haber geldi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, futbolcuları Sakıb Aytaç'ın kasığındaki ödem nedeniyle ameliyat oluğunu ve sezonu kapattığını söyledi. Arıcı, Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini de belirterek, "Kazanırsak, düşme tehlikesi sorunun aşmış oluruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde düşme hattındaki takımları yakından ilgilendiren karşılaşmada Antalyaspor 3 puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, karşılaşma öncesi Sakıb Aytaç'tan kötü haber geldi. Sezon başından itibaren kasığında ağrı hisseden Sakıb, Trabzonspor karşılaşması sonrası ağrıların artması nedeniyle Almanya'ya tedaviye gitti. Antalyaspor'daki kadro darlığı nedeniyle tedavisini erteleyen Sakıb'ın oynayamayacak duruma gelmesi nedeniyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da onayını alarak ameliyat olduğu öğrenildi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Gençlerbirliği maçı öncesi takımda moralin çok iyi olduğunu söyledi. Sakıb'ın ameliyat olmasının kendilerini üzdüğünü anlatan Arıcı, "Kasığında ödem vardı. Sezon başından beri ağrı kesici kullanıyordu. Zeki ve Salih'in sakatlığı nedeniyle tedaviyi erteliyordu. Ancak Trabzonspor maçı sonrası ağrıları oynayamayacak duruma geldi. Almanya'ya tedaviye gittiğinde doktorları ameliyat olma gerektiğini belirtti. Teknik ekibin de onayını alarak ameliyat oldu. Sakıb'ın sezonu kapatması bizleri üzdü. Gençlerbirliği maçında Salih, Zeki ve Sakıb sakatlığı nedeniyle oynayamayacak" diye konuştu.
Gençlerbirliği maçının önemine dikkati çeken Arıcı, "Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet hedefiyle maça çıkacağız. Kazanıp 3 puanla dönmek istiyoruz. Gençlerbirliği maçını kazanırsak, düşme tehlikesi sorununu aşmış oluruz" dedi.

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