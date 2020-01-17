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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 21:39,Son Güncelleme:/

Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı |Transfer Haberleri

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Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı |Transfer Haberleri

Kasımpaşa ile yollarını ayıran Veysel Sarı, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı.

Ayrıca Podolski için görüşmeleri sürdüren Antalyaspor, bu transferi de bitirmeye çok yakın.

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Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı |Transfer Haberleri

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