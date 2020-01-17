Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı |Transfer Haberleri
Kasımpaşa ile yollarını ayıran Veysel Sarı, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı.
Ayrıca Podolski için görüşmeleri sürdüren Antalyaspor, bu transferi de bitirmeye çok yakın.
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