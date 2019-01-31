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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.01.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı açıkladı!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre arası transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, Brezilyalı Amilton Silva’yı kiralık, Tarık Çamdal ve Angolalı Fredy’yi de bonservisiyle kadrosuna dahil etti. 

Süper Lig’de ikinci transfer döneminin son gününde Antalyaspor kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi. Maicon, Danilo, Olcan ve Musa Nizam ile yollarını ayıran, Barrada ve Vainqueur’u kiralık olarak gönderen Antalyaspor, Galatasaray’dan ayrılan Tarık Çamdal, Portekiz’in Desportivo Aves takımından Amilton ve yine aynı ülkenin Belenenses takımından Fredy’i renklerine bağladı.

Tarık bedava 

Kırmızı-beyazlı yönetim, Futbol Federasyonu’ndaki transfer engelini kaldırdı ve anlaşma sağladığı oyunculara imzaları peş peşe attırdı. İlk anlaşma, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Tarık Çamdal ile yapıldı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 4 ay için Antalyaspor’a bağlayan imzayı attı. Savunmanın sağında ve solunda oynayabilen ve 5 numaralı formayı tercih eden gurbetçi futbolcu, Antalyaspor’dan maç başı dahil, hiçbir ücret almayacak. Performansına göre, sezon sonunda taraflar yeniden masaya oturacak. 

Sambacı 

Antalyaspor’un ikinci transferi Portekiz’in Desportivo Aves takımından Amilton Silva oldu. Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan 29 yaşındaki Silva, Maicon’un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra kanatlarda yaşanan boşluğu dolduracak. Sürati ve etkili ortaları ile tanınan Amilton, bu sezon Aves takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Amilton, Antalyaspor’da 89 numaralı formayı giyecek. 

Fredy'nin performansı 

Antalyaspor’un üçüncü transferi ise Fredy oldu. Asıl adı Alfredo Kulembe Ribeiro olan ve Fredy olarak tanınan futbolcu, 1,5 yıl için kendisini Antalyaspor’a bağlayan imzayı attı. Hücum hattında kanatlarda ve 10 numara oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu Angola milli takımının formasını da giyiyor. Bu sezon Portekiz’in Belenenses takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol 5 asist yapan Fredy, kırmızı-beyazlı takımda 16 numaralı formayı giyecek. 

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