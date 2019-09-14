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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
14.09.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Antalyaspor - Kayserispor: 2-2

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Antalyaspor - Kayserispor: 2-2

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle son buldu.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Serdar Özkan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında boşta kalan topu kontrol eden Blanco, vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada Serdar Özkan, pasını ceza sahası içinde hareketlenen Sangare’ye bıraktı, bu futbolcunun yerden şutu kale direği dibinden auta gitti.

40. dakikada Bilal Başaçıkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yönelen topu önünde bulan Lopes, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Boffin’in çeldiği topu sağ arka direkte Ziya Alkurt’un kaleye gönderdiği top Sangare’ye çarparak dışarı çıktı. VAR hakeminin uyarısıyla Fırat Aydınus, Sangare’nin topun dışarı çıkmadan elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasına gitti.

44. dakikada Adebayor, penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Blanco’nun ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare’nin şutu kaleciden geri döndü. Ancak, maçın hakemi VAR’ın uyarısı ise Nazım Sangare’nin topa vurduğu anda Djedje tarafından düşürüldüğünü tespit ederek penaltı kararı verdi.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Özkan topu ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Charles’in ceza sahası dışından şutu az farkla yandan auta gitti.

75. dakikada sağ kanattan Mensah’ın penaltı noktası üzerine kullandığı köşe vuruşunda Poulain’in kafası ağlarla buluştu. 2-2

80. dakikada Blanco’un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus , Kemal Yılmaz , Süleyman Özay

Antalyaspor: Boffin , Nazım Sangare , Diego , Bahadır Öztürk , Çelustka , Charles , Ufuk Akyol (Hakan Özmert dk. 89 ?), Chahechouhe , Serdar Özkan (Fredy dk. 82 ), Mukaıru (Dala dk. 78 ), Gustavo Blanco

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Tarık Çamdal, Chico, Harun Alpsoy, Cissokho, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung , Miguel Lopez , Poulaine , Rıenstra , Yasir Subaşı , Hasan Hüseyin Acar , Djedje (Tavares dk. 54 ), Ntep (Ziya Alkurt dk. 31 ), Mensah , Bilal Başaçıkoğlu (Aksel Aktaş dk. 84 ?), Adebayor

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Atila Turan, Levent Güren, Mert Kula
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Blanco (dk. 2), Serdar Özkan (dk. 50 pen.) (Antalyaspor), Adebayor (dk. 44 pen.), Poulain (dk. 75) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Ufuk Akyol, Sangare, Serdar Özkan, (Antalyaspor), Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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