Antalyaspor, Hollanda’da tempo yükseltti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
17.07.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Hollanda’da tempo yükseltti

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Antalyaspor, Hollanda’da tempo yükseltti

Antalyaspor, yeni sezon öncesindeki kamp döneminin en yüksek tempolu çalışmasını Hollanda'da yaptı.

Hollanda-Oosterbeek'de pazartesi akşamı kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, buradaki ikinci antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takıma dayanıklılık koşuları yaptırdı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım 4 gruba ayrıldı. Gruplar, sahanın 4 köşesinde birden koşu startı aldı. Polar saatleri takılı olan futbolcuların dayanıklılık koşusu sırasında nabızları da sürekli kontrol altında tutuldu. Çok zorlu ve tempolu geçen dayanıklılık koşularının sonunda teknik heyet, tüm futbolcuları alkışlayarak tebrik etti.

FUTBOLCULARIN BİSİKLET MUZİPLİKLERİ

Antalyaspor, Hollanda’da tempo yükseltti

Antrenman sahasına bisikletli gidip gelen futbolcular, muziplik yapmaktan da geri kalmıyor. Bisikletini park yerine bağlarken kilit anahtarını üzerinde bırakan antrenör Ercan Kılıç, çalışma bitiminde bisikletini yerinde bulamadı ve otele yaya olarak döndü. Bisikletlerinin kilit anahtarlarını odalarında unutan bazı futbolcular da arkadaşlarının bisikletine binerek antrenman sahasına gitti.

Kaleciler Ferhat Kaplan, Ruud Boffin ve Ozan Evrim Özenç ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı.

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