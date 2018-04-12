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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
aa-spor
12.04.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Antalyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor!

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Antalyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor!

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atiker Konyaspor'la yapacakları maçta, coşkulu bir oyunla iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, son üç hafta maçını kazandıktan sonra Atiker Konyaspor ile çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

Atiker Konyaspor maçının alt sıralardan uzaklaşmak adına büyük önem taşıdığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Konyaspor da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Seyircimiz önünde, kendi sahamızda, inşallah coşkulu bir oyunla iyi bir sonuç elde edip diğer haftalara hazırlanacağız." dedi.

Takımda ciddi bir eksik bulunmadığını aktaran Hamzaoğlu, hazır olan futbolcularla sahaya çıkarak galibiyet arayacaklarını kaydetti.
Bugüne kadar iyi mücadele ederek belli bir noktaya geldiklerine dikkati çeken Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini vurguladı.

Son haftalarda kazanmaya odaklı oynamaya çalıştıklarını belirten Hamzaoğlu, "Kazandığımız üç maçı da kolay kazanmadık. Bundan sonra da kolay maç olmayacak. Yani 6 maçımız var, herkes bir hesap yapıyor ama bence yapılan hesapların hiçbiri tutmaz. Önemli olan oynayacağımız maça odaklanmak, şu anda tek maçımız var, Konyaspor maçı. Biz de ona odaklanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"ETO'O'YU JESTLE KARŞILAYALIM"

Taraftarlardan, eski futbolcuları Samuel Eto'o'yu iyi karşılamalarını isteyen Hamzaoğlu, şunları söyledi:
"Bakıyorum bazı gerginlikler falan gündeme geliyor, bence hiç bunlara gerek yok. Bizim şu anda gerginlik yaratacak bir durumumuz yok. Biz tamamen sahaya odaklanalım. Taraftarlarımızdan ricam o. Eto'o bize hizmet etmiş, kulübün formasını terletmiş önemli bir oyuncu. Bence güzel bir şekilde onu jestle karşılayalım. Zaten, sahaya çıkıp futbol adına herkes elinden geleni yapacak. İnşallah iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız. Ondan sonra da diğer maçlarımıza hazırlanırız."

ANTRENMAN

Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile 15 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Yarım saati basına açık tutulan idmanda futbolcular, istasyon çalışmaları yaptı.

Antrenmanı izleyen bir grup Antalyaspor taraftarı, takıma destek verdi.

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