Antalyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor!

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, son üç hafta maçını kazandıktan sonra Atiker Konyaspor ile çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.



Atiker Konyaspor maçının alt sıralardan uzaklaşmak adına büyük önem taşıdığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Konyaspor da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Seyircimiz önünde, kendi sahamızda, inşallah coşkulu bir oyunla iyi bir sonuç elde edip diğer haftalara hazırlanacağız." dedi.



Takımda ciddi bir eksik bulunmadığını aktaran Hamzaoğlu, hazır olan futbolcularla sahaya çıkarak galibiyet arayacaklarını kaydetti.

Bugüne kadar iyi mücadele ederek belli bir noktaya geldiklerine dikkati çeken Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini vurguladı.



Son haftalarda kazanmaya odaklı oynamaya çalıştıklarını belirten Hamzaoğlu, "Kazandığımız üç maçı da kolay kazanmadık. Bundan sonra da kolay maç olmayacak. Yani 6 maçımız var, herkes bir hesap yapıyor ama bence yapılan hesapların hiçbiri tutmaz. Önemli olan oynayacağımız maça odaklanmak, şu anda tek maçımız var, Konyaspor maçı. Biz de ona odaklanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



"ETO'O'YU JESTLE KARŞILAYALIM"

Taraftarlardan, eski futbolcuları Samuel Eto'o'yu iyi karşılamalarını isteyen Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Bakıyorum bazı gerginlikler falan gündeme geliyor, bence hiç bunlara gerek yok. Bizim şu anda gerginlik yaratacak bir durumumuz yok. Biz tamamen sahaya odaklanalım. Taraftarlarımızdan ricam o. Eto'o bize hizmet etmiş, kulübün formasını terletmiş önemli bir oyuncu. Bence güzel bir şekilde onu jestle karşılayalım. Zaten, sahaya çıkıp futbol adına herkes elinden geleni yapacak. İnşallah iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız. Ondan sonra da diğer maçlarımıza hazırlanırız."



ANTRENMAN

Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile 15 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Yarım saati basına açık tutulan idmanda futbolcular, istasyon çalışmaları yaptı.



Antrenmanı izleyen bir grup Antalyaspor taraftarı, takıma destek verdi.