MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor, Galatasaray maçına hazır
GeriFutbol Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 15:38,Son Güncelleme:/

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gitti.

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle