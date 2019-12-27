Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gitti.
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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