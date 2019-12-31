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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 14:35,Son Güncelleme:/

Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı

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Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı

Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Kulübümüzde, 15.11.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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