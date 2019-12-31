Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde, 15.11.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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