Ankaragücü'ne şok! Süreç başladı...
İnşaatı 1934 yılında yapılan ve 1936 yılında açılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımı başladı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun koltukları, skorbordu, demirleri ve çimleri sökülmeye başlandı.
Stadyuma çürük raporu verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yerine yapılmasına karar verilen Yeni 16 Mayıs Stadı için hazırlıklar başlayacak.
ANKARAGÜCÜ MAÇLARI NEREDE OYNAYACAK?
MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, stat konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mehmet Yiğiner, "Burada herkesin huzurunda istiyorum. Ankaragücü camiası olarak Yenikent Stadyumu'nda oynamak istiyoruz. Bedeli neyse de ödeyelim." dedi.
Ankaragücü maçlarını Yenikent Stadyumu'nda oynamaması halinde Afyon Zafer Stadyumu'nda oynayacak. (Ajansspor)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle