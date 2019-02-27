Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır zirvede
MKE Ankaragücü'nün genç file bekçisi dikkatleri üzerine çekti.
Ankaragücü’nün genç file bekçisi Altay Bayındır, sezonun ikinci yarısındaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.
21 yaşındaki eldiven çıktığı 6 karşılaşmada tam 28 kurtarışa imza attı.
Süper Lig’in ikinci yarısındaki istatistikler baz alındığında en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda olan Altay Bayındır’ın milli takım için adı geçmeye başladı.
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