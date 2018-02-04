Ankaragücü galibiyeti unuttu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriAnkaragücü galibiyeti unuttu!
Futbol Ankaragücü galibiyeti unuttu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Büyük skandal! Hocasının kafasına silah dayadı

Futbol
DHA
04.02.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Ankaragücü galibiyeti unuttu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto 1'inci Lig 20'nci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Elazığspor'u konuk etti. 6 sarı kartın çıktığı karşılaşma golsüz sona erdi. Başkent ekibi 4 maçtır kazanamıyor.

 

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Murat Şener xx, MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx,(85.dk Kehınde) x, Kenan Özer xx,(76.dk Tonia Tıstel) x, Anton Putsıla xx, Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx,(63.dk Marc Kıbong Mbamba)x, İlhan Parlak xx, Yusuf Abdioğlu xx, Gençer Cansev xx, Ferhat Kiraz xx,
Elazığspor: Soner Şahin xx, Theodor Elmar Bjarn Ason xx, Kadir Bekmezci xx, Fatih Serkan Kurtuluş xx,(46.dk Orhan Şam xx) Andreas Tatos xx, Ioan Hora xx, Lamine Dıarra xx,(63.dk Caner Öztürk) x, Murat Akça xx, Emre Öztürk xx, Sezgin Coşkun xx, Wellıngton Brıto Da Sılva xx, (87.kd Halil İbrahim Pekşen) x, Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Arif Morkaya, Sedat Ağcay, (MKE Ankaragücü) Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, Murat Akça, (Elazığspor)

11'inci dakikada sol taraftan Kenan'ın ortasına yükselen Gençer'in kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.
23'üncü dakikada Fatih'in pası ile ceza sahasına giren Wellington'un şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
34'üncü dakikada sol taraftan Sedat'ın ortasına yükselen Mehmet Umut Nayır'ın kafa vuruşunu kaleci Soner iki hamlede önledi.
62'nci dakikada Elazığspor gole çok yaklaştı. Lamine Dıarra sol taraftan ceza sahasına girerken çektiği şutu, kaleci Korcan son anda çeldi.
69'uncu dakikada sağ taraftan yapılan ortaya kaleci Soner Yusuf'tan önce müdahale ederek son anda kornere çeldi.
79'uncu dakikada Elmar'ın pası ile ceza sahasına giren Anreas Tator'un şutunda kaleci Korcan son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.
90+3'üncü dakikada Tatos'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Korcan ayakları ile uzaklaştırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ta büyük sıkıntı! Negredo ve Q7...

Üzülme sen Cenk Tosun! Cristiano Ronaldo...

Jelena, paylaşımı ile yine olay yarattı!