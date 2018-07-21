"Ankaragücü, Ankara'da oynasın"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Ankaragücü, Ankara'da oynasın"
GeriFutbol "Ankaragücü, Ankara'da oynasın"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
21.07.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

"Ankaragücü, Ankara'da oynasın"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Ankaragücü, Ankara'da oynasın"

MKE Ankaragücü Kulübü, yaşanan stat sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yaparak, Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarını Ankara'da oynamak için yetkililere çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Ankaragücü, Ankara'da oynasın" başlıklı yapılan yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndüğü hatırlatılarak, "Süper Lig'de başkent Ankara'yı temsil edecek tek takım olan Ankaragücü’nün iç saha maçlarını Ankara'da oynayamayacak olması, bir başka deyişle Ankara'da Ankaragücü’ne futbol oynayacak stat bulunamaması tüm taraftarlarımızı ve camiamızı üzdüğü gibi bizleri de fazlasıyla üzmüştür. Süper Lig'de Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmenin heyecanını yaşarken, stat sorununa çözüm bulunamamasına taraftarlarımızın ve camiamızın gösterdiği tepkileri haklı ve yerinde bulmaktayız." denildi.

Eryaman Stadı'nın yeni sezona yetişmemesi, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın maç oynanmaya elverişli olmaması, Yenikent Osmanlı Stadı'nda ise Osmanlıspor ve
Gençlerbirliği'nin maçlarını oynayacak olması sebebiyle stat sorunun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk maçımızı Ankara'da karnaval havasında taraftarlarımızın önünde oynamayı arzu etmekte ve 6 yıllık Süper Lig özlemine Ankara'da son vermeyi çok ama çok istemekteyiz. Ankaragücümüzün Ankara dışında iç saha maçlarını oynayacak olması Ankara'nın ekonomisine, tanıtımına, sosyal ve kültürel değerlerine zarar vereceği gibi, maddi ve manevi olarak kulübümüze de büyük zararlar getirecektir. Ankaragücümüzün sezona iyi bir başlangıç yapabilmesi ve iç saha maçlarını Ankara’da oynayabilmesi için bizlere olduğu kadar Ankara’yı yönetenlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda Sayın Ankara Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Ankara Milletvekillerimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, Dernek ve Oda Yöneticilerimizin kısacası tüm Ankara kamuoyunun, taraftarlarımız ve camiamızın haklı isyanına duyarsız kalmayacağına inanıyor, gerekli desteğin sağlanacağını umut ediyoruz." 

Öte yandan sosyal medyada açılan "#AnkaragücüAnkaradaOynasın" etiketi de sarı-lacivertli taraftalar tarafından ilgi gördü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Ankaragücü, Ankara'da oynasın"

Fenerbahçeliler forma satışını "sayaç"tan takip edecek

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Transfer...

Başkanlık hediyesi Enes Ünal! Ali Koç...