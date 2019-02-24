Ankaragücü 1-1 Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip 26. dakikada Boyd'un golüyle 1-0 öne geçti. Opseth ile BB Erzurumspor 48. dakikada eşitliği sağladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill
BB Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Eduok, Opseth
Gol: Dk. 26 Boyd (Ankaragücü), Dk. 48 Opseth (Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou (Ankaragücü)
Maçtan önemli anlar...
19. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Sacko'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Sehic kontrol etti.
25. dakikada başkent temsilcisi öne geçti. Orgill'in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
29. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatladı.
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