Andone tıpkı Elmander gibiydi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAndone tıpkı Elmander gibiydi
GeriFutbol Andone tıpkı Elmander gibiydi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Andone tıpkı Elmander gibiydi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Andone tıpkı Elmander gibiydi

Geçen yıl ‘Elmander tipinde forvet arıyoruz’ diyen ve daha sonra denediği Eren, Diagne, Mitroglou’da umduğunu bulamayan G.Saray Teknik Direktörü Terim, sakat olan Falcao’nun yokluğunda şans verdiği Andone’ye tam not verdi. Rumen forvet, gol atamamasına rağmen özellikle ön alandaki presle beğeni topladı.

Ali Naci KÜÇÜK - Fatih Terim, geçen sezondan bu yana konu ne zaman forvet transferine gelse, Johan Elmander tipinde bir santrfora ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Bu süreçte kadroya katılan Mbaye Diagne, Eren Derdiyok ve Kostas Mitroglou’nu beklediği verimi alamayınca gönderen tecrübeli çalıştırıcı, sonunda aradığı ismi buldu. Terim’in, bir aydır sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda ilk 11’de oynattığı Florin Andone, ortaya koyduğu performansla tam not aldı.

Taraftarlardan büyük alkış aldı

Önceki gün 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sert müdahalelere maruz kalmasına rağmen yılmayan Andone, mücadelesi ve hırsıyla Elmander’i hatırlattı. Taraftarın da büyük beğenisini kazanan Rumen futbolcu, gol atamamasına rağmen maç sonrası büyük alkış aldı. Rizespor maçında 10.5 kilometre koşan Andone’nin attığı 15 pasın tamamı isabetli olurken, 5 şutun 3’ünde kaleyi tutturdu. Galatasaray’da 201114 yılları arasında 2 ayrı dönem forma giyen Elmander, golcülüğünden çok, ön alanda rakip defanslara nefes aldırmayan presi ve mücadelesiyle takıma büyük katkı yapmıştı.

Andone tıpkı Elmander gibiydi

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle