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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Micic'in sözleşmesini uzattı

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Anadolu Efes, Micic'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Vasilije Micic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Micic'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Micic, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon forma giydiği 37 maçta 12,4 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de lacivert-beyazlı formayla şu ana kadar 21 karşılaşmada forma giyen Sırp oyuncu, 12,1 sayı, 2,5 ribaunt ve 6,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Anadolu Efes, daha önce başantrenör Ergin Ataman'ın yanı sıra oyuncular Krunoslav Simon ve Bryant Dunston'ın sözleşmelerini uzatmıştı.

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Anadolu Efes, Micicin sözleşmesini uzattı

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