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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
24.05.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Cedi Osman: "Dünya Kupası'nda derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

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Cedi Osman: "Dünya Kupası'nda derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

Cleveland Cavaliers forması giyen Türk sporcu Cedi Osman, Düzce Belediyesi Kadın Basketbol Takımı oyuncularını ziyaret etti.

3 yıldır kısıtlı bütçelere rağmen ciddi başarılar elde ederek bünyesindeki 3 sporcuyu da Kadın Basketbol Milli Takımı’na gönderen Düzce Belediye Spor Kadın Basketbol takımını NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk sporcu Cedi Osman ziyaret etti.

Genç basketbolcularla tek tek tanışan ve ardından sohbet eden Cedi Osman, Düzce Belediyesi Kadın Basketbol takımına övgüler yağdırdı ve her zaman yanlarında destekçisi olacağını söyledi. 

“Her zaman yanındayız” 

Önemli başarılar sağlayan Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımının önemli başarılar gösterdiğini belirten Osman, “Ziyaret amacım hem onları desteklediğimi göstermek, bir yandan da 2-3 sendir kazandıkları başarılardan dolayı tebrik etmek. En önemlisi ben kendim olarak Cedi Osman Akademisi olarak onlara şu mesajı vermeye geldik. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Bu kadar başarıya rağmen hiçbir şekilde isimleri duyulmadı. Ama her sene başarılar elde ettiler. Hem adlarını duyurmak adına hem de destek olmak adına geldik. Hem merak edilenleri konuşacağız hem de tanışmış olacağız” diye konuştu.

Cedi Osman: Dünya Kupasında derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz

“Olimpiyatlara gitmek istiyoruz” 

Dünya Kupası'nda da ciddi başarılar elde edeceklerini söyleyen Osman, “Dünya Kupası hakkında herkes çok heyecanlıdır. Ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Herkes eminim ki çok sıkı çalışıyordur. Çok önemli bir turnuva. Sonuçta iyi bir derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok zorlu bir gurubumuz var. Ama çok genç ve iyi bir takımız. Kesinlikle iyi bir derece yakalayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. 

2018-2019 sezonu Turkish Airlines EuroLeague finalinde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelen ancak kaybedip ikinci olan Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın ilerleyen süreçte daha çok başarı elde edeceğine inandığını söyleyen Cedi Osman, “Ben çok mutlu oldum. İki takımın final-four'da birlikte olması karşılıklı oynamış olmalarına. Sonuçta o maçta kazanan Türkiye oldu. Maalesef finalde ÇSK Moskova’ya kaybettik. Tabii Anadolu Efes’in kazanmasını istiyordum. Ama inanıyorum ki bu Anadolu Efes adına bir başlangıç oldu. İlerleyen senelerde kupanın geleceğine eminim” ifadelerinde bulundu. 

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