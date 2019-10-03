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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Anadolu Efes - Barcelona maçında "pembe top" ile hava atışı yapılacak

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Anadolu Efes - Barcelona maçında "pembe top" ile hava atışı yapılacak

THY Avrupa Ligi 2018 - 2019 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2019 - 2020 sezonundaki ilk maçında FC Barcelona'yı ağırlayacak. 4 Ekim 2019 Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak karşılaşma, aynı zamanda altıncı kez gerçekleştirilecek Pembe Top Sahada projesine de sahne olacak.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşan farkındalık yaratacak. 

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi Bensu Soral tarafından Pembe Top ile yapılacak.

Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan proje kapsamında Anadolu Efes - FC Barcelona maçını izlemeye gelecek basketbolseverler Pembe Top kazanma fırsatı da yakalayacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek. Kaynak: Anadolu Efes - Barcelona maçında "pembe top" ile hava atışı yapılacak.

Anadolu Efes - Barcelona maçında pembe top ile hava atışı yapılacak

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