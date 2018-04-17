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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
17.04.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Amed Sportif düşme tehlikesiyle karşı karşıya

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Amed Sportif düşme tehlikesiyle karşı karşıya

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta ligin alt sırları yangın yerine döndü. Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun küme düşmesi kesinleşen ligde üçüncü takım aranıyor.

Amed Sportif Faaliyetlerin, 3 puanla rakiplerinden daha avantajlı olduğu ligde, matematiksel olarak kümede kalma tehlikesi yaşayan 5 takım görünüyor. Ligin son üç haftasında Eyüpspor 37 ve Amed Sportif Faaliyetler’in 34 puanla girerken, bu iki takımı 31’er puana sahip üç takım takip ediyor. Tuzlaspor, Bucaspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor küme düşme korkusunu en çok yaşayan takımlar olarak göze çarpıyor.

Ateş hattında yer alan takımların kalan üç maçta elde edecekleri sonuçlar, küme düşen üçüncü takımı belirleyecek. 37 puanı bulunan ve küme düşme hattında yer alan takımlar arasındaki en avantajlı ekip olan Eyüpspor, üst üste çok önemli iki maça çıkacak. Küme düşme hattında yer alan Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Eyüpspor, daha sonra ligin alt sıralarında yer alan bir başka takım olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u ağırlayacak. İstanbul temsilcisi ligin son maçını şampiyonluk hedefi belirleyen Menemen Belediyespor ile deplasmanda yapacak.

34 puanlı Amed Sportif Faaliyetler ise küme düşme hattında yer alan ve zor maçları olan takımların başında yer alıyor. Ligde kalan üç maçın ikisini deplasmanda oynayacak olan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, lig lideri Hatayspor ile de sahasında karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, sırasıyla Keçiörengücü (D), Hatayspor ve Tokatspor (D) ile mücadele edecek. 31’er puana sahip olan takımlardan Tuzlaspor; Eyüpspor, Kocaeli Birlikspor (D) ve Sarıyer ile karşılaşırken, Bucaspor da Menemen Belediyespor, Kastamonuspor 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor’la zorlu maçlar yapacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor (D) ve Kocaeli Birlikspor’la karşılaşacak.

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