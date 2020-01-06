Amatör maçta darp edilen kaleci ölümden döndü

Olay, dün Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Aslanbey Stadı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süper Amatör Küme 15. hafta maçında A Grubu'nda mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze Tayfunspor takımları karşı karşıya geldi. Gebze Tayfunspor, karşılaşmada rakibine 1-0’lık skor ile mağlup oldu. Maçın ardından iki takım yöneticileri ve oyuncuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma, taraftarların da sahaya girmesiyle kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada Gebze Tayfunspor’un kalecisi Sefa Tekdurmaz (31), aldığı darbeler sonucunda ağır yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tekdurmaz’ın kaburgalarında kırık ve akciğerinde hava kaçağı olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesini atlatan Tekdurmaz’ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili 4 futbolcu ve 2 taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi.



“Sefa arkadaşımıza ciddi manada darp uygulandı”

Tekdurmaz’ın ölümden döndüğü maçta yaşanan olayları anlatan Gebze Tayfunspor takımının avukatı Rıdvan Çiçek, “Bizim karşı takımın yöneticilerinden daha ismini tespit edemediğimiz bir kişi 19 yaşındaki bir futbolcumuza küfür etti. Bunun karşılığında şu anda hastanede yatmakta olan Sefa arkadaşımız böyle bir şey yapmaması gerektiğini ve bizim onları Gebze’de böyle karşılamadığımızı söyledi. Bunun üzerine kendisi Sefa arkadaşımızı itmek suretiyle darp edilmesini teşvik etti. Arkadaşımızı yere düşürdü. Bunu gören yöneticinin yeğeni, sahaya girerek diğer taraftarı da teşvik etti. Sonra tüm taraftarlar tek tek sahaya girdi. Polis bu noktada yetersizdi. Onlar da ellerinden geldiğince müdahale etmeye çalıştı, ancak yetersiz kaldı. Sonra ister istemez bütün taraftarlar sahaya girince diğer oyuncular ile birlikte özellikle Sefa arkadaşımıza ciddi manada darp uygulandı. Şu anda arkadaşımızın akciğerine bir tüp yerleştirildi. Akciğeri sönmüş bir durumda. Gerekli kontroller yapılıyor” dedi.



“Bu sürecin takipçisi olacağız”

Olayla ilgili hukuki süreci takip ettiklerini ifade eden Çiçek, “Biz hukuki olarak dün süreci başlattık. Gerekli şikayetlerimizi yaptık. Aslanbey Spor Kulübü'nden, oyunculardan şikayetçi olduk. Savcılık tarafından gerekli soruşturma başlatıldı. Şu anda edindiğimiz bilgiye göre 4 oyuncu, 2 taraftar gözaltına alındı. Dün sahada kendisini muhtar olarak tanıtan bir şahıs vardı. Onun da yakalanması için çalışmalar sürüyor. Biz köklü bir kulübüz. Hiçbir kulübe, hiçbir futbolcuya küfür içeren bir söylemde bulunmadık. Gelen kulüpleri, arkadaşları çiçeklerle karşıladık. Ama bize yapılan bu hareket yakışmadı. Biz bunu kınıyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.



“Genel müdahaleleri yapılarak hayati tehlikeyi atlatması sağlandı”

Tekdurmaz’ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, futbolcunun hayati tehlikeyi atlattığını kaydederek, “Bir kaleci arkadaşımız dün darp sonucunda hastanemize getirilmiş. Arkadaşlarımızı dün gece kendisini takibe almışlar. Bir kaburgasında kırık var. Pnömotoraks dediğimiz akciğerde hava kaçağı söz konusu. Sabah akciğerinin durumunu değerlendirerek tüp taktılar. Dün geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu arkadaşlarımız beyan etmişlerdi. Ama şu anda genel müdahaleleri yapılarak hayati tehlikeyi atlatması sağlandı” şeklinde konuştu.

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