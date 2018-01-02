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Amatör Küme’den Süper Lig ekibine transfer oldular!

Hatay 1. Amatör Küme takımlarından Antakyaspor’un 17 yaşındaki oyuncusu Fatih Mehmet Küpeli ve 18 yaşındaki oyuncusu Ömer Andiç, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

DHA
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Yaklaşık 2 hafta önce Malatyaya giden burada beğenilen iki genç futbolcu artık tamamen Malatyasporda futbol hayatını sürdürecek. Gençlere izin veren Malatyaspor Yönetimi, futbolcuların tamamen Malatyaya yerleşmeleri için olanakları sağladı. Okul hayatlarına da Malatyada devam edecek olan genç yıldızları şimdiden birçok ikinci lig kulübü kıskaca aldı.

Süper Lig ekibi Malatyasporun kapısını çalan bazı ikinci lig ekipleri, genç futbolcular Ömer Andiç ve Fatih Mehmet Küpeliyi kadrosuna katmak isterken, Malatya ekibinin antrenörleri ve yönetimi şu an için kendi kadrosunda tutmak istiyor. Antakyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çetiner genç futbolcuların Malatyaspora transferleri konusunda yaptığı açıklamada, "Öncelikle her iki kulübe de hayırlı olmasını diliyorum. Kısa süre içerisinde bir amatör kulüp olarak çok iyi işler başardığımızı düşünüyoruz.

Zaten yönetici arkadaşlarımız ile birlikte ilk hedefimiz Hataylı yani memleket çocuklarına sahip çıkarak, en iyi noktalara gelmelerini sağlamaktı. Gerçekten futbolu seven, karakterli ve yetenekli genç futbolcularımızı kadromuzda bulundurarak hem takımımızı üst liglere çıkarmak hem de genç futbolcularımızı daha üst liglere göndermek amacındaydık. Kısa zamanda bu hedefimize ulaştık, ama daha yapacak birçok işimiz var. Bu transferin Ömer Andiç ve Fatih Mehmet Küpeli kardeşlerimize, Antakyaspora ve Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum dedi.

FutbolYeni Malatyaspor’

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