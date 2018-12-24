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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.12.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Altyapıda 70 gol, asist Ozan Kabak'tan...

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Altyapıda 70 gol, asist Ozan Kabak'tan...

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla ligde forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı.

Mustafa, bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen en genç oyuncu olan Emre Belözoğlu'ndan aldı.

1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

- 14 yaşında hazırlık maçında forma giydi

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrasında A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

- Altyapıda 70 gol

Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısında attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2'si ay-yıldızlı formayla olmak üzere 70 gole imza attı.

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- Keçiörengücü maçında şanssızlık

Mustafa Kapı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanan maçın son bölümünde yaşadığı talihsizlikle oyuna girme şansı bulamamıştı.

Galatasaray'ın tur atladığı maçın son dakikalarında saha kenarına gelen Mustafa, ilk kez bir resmi maçta A takım forması giyecekti. Ancak değişiklik tabelası görevlilerce erkenden içeri götürüldüğü için süre yetmedi ve Mustafa oyuna giremedi.

- Asist Ozan Kabak'tan

Mustafa Kapı'nın oyuna girerek Galatasaray tarihine geçmesine 18 yaşındaki Ozan Kabak yardımcı oldu.

Maçın uzatma bölümünde değişiklik için dördüncü hakemin yanına gelen Mustafa, bir süre oyunun durmasını bekledi. Bu sırada Galatasaray yedek kulübesindeki teknik ekip ve diğer futbolcular, sürenin yetmeyeceğini düşünerek saha içindeki futbolculara değişiklik için topu atmalarını işaret etti ancak seslerini duyurmakta başarılı olamadı.

Yedek kulübesine en yakın oyunculardan olan Ozan, topu takım arkadaşlarından isteyerek dışarı attı. Böylece Mustafa Kapı'nın oyuna girme şansı oluştu.

- Galatasaray'ın gençleri parlıyor

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen genç futbolcular dikkati çekiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in görev verdiği 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın en çok süre alan futbolcularından oldu.

Terim, ayrıca ligde 18 yaşındaki Yunus Akgün'e 5, 20 yaşındaki Celil Yüksel'e ise 2 maçta görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 18 yaşındaki Atalay Babacan, Recep Gül ve Ali Yavuz Kol ile 19 yaşındaki Gökay Güney, Abdussamed Karnuçu ve Malik Karaahmet'i oynattı.

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