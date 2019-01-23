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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Altınordulu Yusuf Acer, gözünü Avrupa'ya dikti!
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Futbol
AA
23.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Altınordulu Yusuf Acer, gözünü Avrupa'ya dikti!

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Altınordulu Yusuf Acer, gözünü Avrupa'ya dikti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun savunma oyuncusu Yusuf Acer, kendini Avrupa'ya transfer olmak için hazır hissettiğini söyledi.

Yusuf Acer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Süper Lig değil, kendimi Avrupa için bile hazır hissediyorum. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Kendime güveniyorum." dedi.

Altınordu altyapısının oyun bilgisini çok geliştirdiğinin altını çizen 21 yaşındaki oyuncu, "Altınordu altyapısına çok şey borçluyum. Cengiz, Çağlar, Berke ve Barış, bu altyapıdan çıktı. Cengiz ve Çağlar'ın da Avrupa'da isimlerinden söz ettirmesinin sebebi Altınordu altyapısı." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, "Altınordu, altyapısında yetiştirdiği oyuncuları belirli bir süre sonra satmayı hedefleyen, adeta bir 'futbolcu fabrikası' misyonu yüklenmiş bir kulüp. Artık Yusuf Acer'in de zamanı geldi mi?" sorusuna ise, "Yusuf Acer'in zamanı geldi. Bu sene artık transferin zamanı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki her şeyin hayırlısı. Transfer için başkanımızın düşüncesi çok önemli." yanıtını verdi.

Yusuf Acer: "A Milli Takım'da oynamak istiyorum"

İlk hedefini Altınordu ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olarak açıklayan Yusuf Acer, A Milli Takım'ın hedefleri arasında olduğunu aktararak, "A Milli Takım'da oynamak ve Avrupa'da boy göstermek istiyorum. Şimdi olmasa bile 1-2 sene sonra ben de milli takımda kendime yer bulabileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yusuf Acer, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise "Transfer teklifleri bana hiç gelmiyor, menajerim ve başkanım bu konularla ilgilenirler. Bana doğrudan gelen hiçbir teklif yok. Biz bir şey olursa son aşamada imza atmaya gideriz." ifadelerini kullandı.

Öne çıkan özelliklerini çabukluk ve oyun bilgisi olarak sıralayan Yusuf, en beğendiği futbolcunun ise Barcelona'dan Jordi Alba olduğunu sözlerine ekledi. 

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