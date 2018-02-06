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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: Giresunspor, Yılmaz Vural ile görüşecek

Futbol
DHA
06.02.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Altınordu'dan süper start

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Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altınordu, ligin ikinci yarısına mükemmel bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk devresinde ilk 3 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, bu kez aynı periyotta Elazığspor, Ankaragücü (D) ve Balıkesirspor'u mağlup ederek hanesine 9 puan yazdırdı.

Lider Ümraniyespor, İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep'le birlikte ikinci yarıda puan kaybı yaşamayan 4 takımdan biri olan 8'inci sıradaki kırmızı-lacivertliler 29 puana ulaşarak Play-Off potasıyla puanını eşitledi. Ayrıca teknik direktör Hüseyin Eroğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Galibiyet serisini sürdürerek üst sıralarda yer almak istediklerini ifade eden Eroğlu, "Devre arasında planladığımız gibi ikinci yarıya iyi başladık. Ligin zorluk seviyesi her geçen hafta artıyor. Alt grupla bağımızı iyice kopardık. Artık sezon sonuna kadar Play-Off yarışında olmalıyız. Yakaladığımız çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum. Takımımın neler başarabileceğini biliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu'da kaleci Atilla ile çarpışarak sağ dizinden sakatlanan ve oyunu sedyeyle terk eden Barış'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Altınordu, cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

ERDOĞAN ŞOV SÜRÜYOR
Altınordu'nun kanat oyuncusu Erdoğan, ikinci yarıda yakaladığı çıkışı sürdürüyor. Elazığspor ve Ankaragücü galibiyetlerinde 2 asist, 1 gollük performansıyla alkış toplayan gurbetçi futbolcu dün de Balıkesirspor Baltok karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Bu sezonki 4'üncü golünü kaydederek İzmir ekibinin en önemli kozlarından biri olan Erdoğan, rakip defans oyuncularının korkulu rüyası haline geldi. İzmir ekibinde Balıkesir ağlarını sarsan Barış ise gol sayısını 6'ya çıkardı.

 

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