Altınordu'dan Karabük'e yarım düzine gol!
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.
Stat: Bornova
Hakemler: Özgüç Türkalp, Bilal Gölen, Çetin Öncel
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 46 Ali Yaşar), Mehmet Murat Uçar, Berkay Samancı (Dk. 46 Alican Özfesli), Muhammed Mert (Dk. 73 David Deniz Kılınç), Anıl Koç, Okan Derici, Sefa Yılmaz
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak (Dk. 76 Sezer Gündüz), Berk Kervankıran (Dk. 50 Melih Berat Arslan), Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt, Toykan Topuz (Dk. 37 Abdullah Sezgin), Arif Bostancı
Goller: Dk. 18 ve 35 Anıl Koç, Dk. 23 Muhammed Mert, Dk. 31 Sefa Yılmaz, Dk. 33 Berkay Samancı, Dk. 72 Mehmet Murat Uçar (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 12 Toykan Topuz, Dk. 85 Sezer Gündüz (Kardemir Karabükspor)
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