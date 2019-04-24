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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret

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Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge'nin Portekiz'de Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ile bir araya geldiği bildirildi. 

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, dış ilişkiler yönetmeni Aydın Güvenir, idari direktör Halit Eroğlu ve dış etkinlikler yönetmeni Murat Korkmaz'dan oluşan heyetin Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ve yetkililere bir sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alves, Benfica'nın her kulüple birebir temas kurmadığını ancak iki yıldır katıldıkları Uluslararası İzmir Kupası'ndaki başarılı organizasyon sayesinde Altınordu'yu tanıdıklarını kaydetti. 

Bu ziyaretin de kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Alves, "Yılda yaklaşık 400 turnuva daveti alıyor ve sadece 30-35 tanesine katılıyoruz. Avrupa'nın en önemli ve en büyük turnuvası konumuna yükselen İzmir Cup, artık turnuva planımızda ilk sırayı alıyor." ifadelerini kullandı. 

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Altınordudan Benficaya ziyaret

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